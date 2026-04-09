Экология против экономии: До трети дешёвых покрышек могут исчезнуть с российского рынка

Речь идёт о продукции, в которой превышено содержание вредных веществ — прежде всего полициклических ароматических углеводородов.
«Минпромторг инициировал внесение изменений в техрегламент Таможенного союза “О безопасности колёсных транспортных средств” в части установления предельного содержания определенных ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов», — сказано в публикации.
По оценке министерства, российские производители способны полностью закрыть внутренний спрос, даже в случае сокращения доли дешёвого сегмента. Ожидается, что новые требования приведут к постепенному уходу с рынка продукции, не соответствующей стандартам ЕАЭС.
В Роскачестве поддержали инициативу, отметив, что ПАУ относятся к канцерогенам и могут попадать в воздух и воду при износе шин.
Эксперты указывают, что проблема в основном сосредоточена в бюджетном сегменте, который занимает до трети рынка. При этом не исключается, что ограничения могут привести к росту спроса на подержанные покрышки, если предложение не успеет адаптироваться.
Ранее эксперты предупреждали российских автомобилистов о рисках при покупке китайских шин. По их словам, такие покрышки пока не стоит рассматривать для личного использования: они быстрее изнашиваются и хуже ведут себя на мокром покрытии.
