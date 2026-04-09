Эксперимент по использованию теплонакопителей для отопления частных домов в Красноярске завершен

Как отмечает руководитель программ развития СГК Игорь Загородний, стабильный положительный экологический эффект перевода частного сектора на электроотопление заметен и жителям Красноярска, и научному сообществу. «Главная задача нашего эксперимента с теплонакопителями — определить на практике параметры, при которых этот вид отопления в глазах потребителей становится еще и экономически привлекательным. Итоги эксперимента будут представлены, как один из способов снижения выбросов в городах края, участвующих в федеральной программе “Чистый воздух” — Ачинске, Лесосибирске и Минусинске».