Погрузка на железной дороге в Хакасии выросла на 9,6% в марте

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Хакасия составила 2,3 млн тонн, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В I квартале 2026 года на железной дороге в Республике Хакасия погружено и отправлено 6,8 млн тонн различных грузов (+1,7% к январю — марту 2025 года), в том числе:

— каменного угля — 5 млн 940 тыс. тонн (+2,5%);

— руды железной и марганцевой — 391,6 тыс. тонн (-3,4%);

— цветных металлов — 207 тыс. тонн (-12%);

— зерна — 14,8 тыс. тонн (+48,2%);

— руды цветной и серного сырья — 6,6 тыс. тонн (рост в 1,7 раз в сравнении с январем -мартом прошлого года).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.