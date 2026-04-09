Автомобили с пробегом подорожали до 1,31 млн рублей в Нижегородской области

В пределах региона отмечено незначительное повышение средней цены на автомобили отечественного производства, составившее менее 1%. Теперь средняя стоимость таких машин достигает 733 тысяч рублей. В то же время, сегмент импортных автомобилей, исключая марки из Китая, продемонстрировал более существенный рост — около двух процентов, достигнув отметки в 2,39 миллиона рублей. Автомобили из Китая также показали прирост стоимости примерно на два процента, однако их средняя цена остается более доступной — 2,26 миллиона рублей.