Автомобили с пробегом подорожали до 1,31 млн рублей в Нижегородской области

К концу марта 2026 года среднерыночная цена подержанных автомобилей в Нижегородской области незначительно увеличилась, составив 1,31 миллиона рублей, что на 1,1% выше предыдущего показателя. Согласно данным, представленным специалистами Авто.ру Бизнес, несмотря на общий рост, наблюдалось существенное снижение стоимости отдельных востребованных моделей, в частности Skoda, Peugeot и BMW.
Эксперты рынка констатируют, что после значительного подорожания подержанных автомобилей возрастом до 15 лет, зафиксированного в начале года, рынок второй месяц подряд стабилизируется с незначительным снижением цен. Это явление происходит на фоне уменьшения количества доступных автомобилей практически во всех категориях.
Единственным исключением из этой тенденции стали автомобили китайских марок: количество предложений о продаже таких машин в марте 2026 года выросло на 8% как по сравнению с текущим годом, так и с аналогичным периодом прошлого года.
В пределах региона отмечено незначительное повышение средней цены на автомобили отечественного производства, составившее менее 1%. Теперь средняя стоимость таких машин достигает 733 тысяч рублей. В то же время, сегмент импортных автомобилей, исключая марки из Китая, продемонстрировал более существенный рост — около двух процентов, достигнув отметки в 2,39 миллиона рублей. Автомобили из Китая также показали прирост стоимости примерно на два процента, однако их средняя цена остается более доступной — 2,26 миллиона рублей.
Эксперты подчеркивают существенную разницу в возрасте подержанных автомобилей: средний возраст машин китайского производства не превышает пяти лет, в то время как для других иномарок этот показатель вдвое выше.
Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, в регионе было зафиксировано удешевление некоторых моделей. Наибольшее снижение стоимости показали Skoda Rapid (минус 12,3%, до 1,45 миллиона рублей), Peugeot 308 (минус 10,3%, до 440 тысяч рублей), Skoda Yeti (минус 9,3%, до 743 тысяч рублей), BMW 3 серии (минус 7,7%, до 3,76 миллиона рублей) и Skoda Kodiaq (минус 7,1%, до 2,52 миллиона рублей).
Ранее в марте стоимость новых авто уменьшилась для нижегородцев на 4,6%.