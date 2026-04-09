Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте недостроенную многоэтажку снесли под контролем судебных приставов

Объект возводили с нарушениями.

Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Крыму и Севастополю

В Ялте недостроенное здание, которое возвели с нарушением строительных норм, снесли под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.

Ялтинец решил построить многоэтажку на своем участке, но нарушил нормы. Администрация подала на горожанина в суд. Мужчину обязали демонтировать недостроенное здание. Однако крымчанин этого не сделал. Судебный пристав-исполнитель завел исполнительное производство. Далее мужчине запретили покидать Россию. Затем его оштрафовали на 3 тысяч рублей. На это ялтинец никак не отреагировал.

Крымчанину объяснили, что затраты на снос будут взысканы с него. Тогда ялтинец демонтировал недострой своими силами. Далее судебный пристав-исполнитель составил акт об исполнении решения суда.

