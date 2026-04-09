В Ялте недостроенную многоэтажку снесли под контролем судебных приставов

Ялтинец решил построить многоэтажку на своем участке, но нарушил нормы. Администрация подала на горожанина в суд. Мужчину обязали демонтировать недостроенное здание. Однако крымчанин этого не сделал. Судебный пристав-исполнитель завел исполнительное производство. Далее мужчине запретили покидать Россию. Затем его оштрафовали на 3 тысяч рублей. На это ялтинец никак не отреагировал.