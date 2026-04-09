Цены на яйца подскочили перед Пасхой в Волгоградской области

Приближается светлый праздник Пасхи, и многие волгоградцы уже готовятся к нему, закупая продукты для традиционных блюд. Однако в этом году подготовка может ударить по кошельку сильнее обычного. Накануне Христова воскресенья в Волгограде подскочили цены на яйца и другие важные ингредиенты для праздничной выпечки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным Волгоградстата, за прошедшую неделю стоимость десятка куриных яиц выросла почти на 7% — точнее, на 6,8%. Не отстает и сахар, без которого невозможно представить ни один кулич, — его цена увеличилась чуть более чем на 3%. Молоко, к счастью, подорожало меньше всего, что немного сэкономит бюджет на молочные продукты.
Есть и хорошие новости: пшеничная мука и творог, незаменимые для ароматной сдобы и творожной пасхи, немного потеряли в цене. Мука подешевела на 1,8%, а творог — на 0,4%. Это небольшое, но приятное снижение поможет компенсировать рост цен на другие товары.