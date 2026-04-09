Экспорт российской нефти обвалился: Балтика сократила отгрузки на треть

Снижение отгрузок нефти из балтийских портов России привело к падению экспорта на треть в начале апреля — до 115 тыс. тонн в сутки, сообщает Центр ценовых индексов.
Главный удар пришелся на порты Усть-Луга и Приморск, где объемы опустились до минимальных значений с начала 2025 года. За неделю с 30 марта по 5 апреля количество танкерных отправок сократилось с 11 до 7. Основные поставки направляются в Индию, Турцию и Китай.
Резкое снижение связано с серией аварий и повреждений инфраструктуры. В Усть-Луге 31 марта зафиксированы разрушения после атаки беспилотников. В Приморске в конце марта произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами. 5 апреля поврежден участок нефтепровода в том же районе, о чем сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На фоне этих событий общий морской экспорт нефти из России за первую неделю апреля сократился на 4,1% — до 347 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартом падение достигло 17%.
Снижение зафиксировано и на южном направлении. В Новороссийске отгрузки упали на 17,5% — до 71 тыс. тонн в сутки. 6 апреля в порту произошел инцидент, в результате которого повреждены два нефтеналивных причала. По оценкам участников рынка, восстановление займет не менее недели.
Единственным портом с ростом стал Козьмино: там экспорт увеличился на 60% и достиг 114 тыс. тонн в сутки. В Китай направлены шесть танкеров класса Aframax, еще два судна следуют в Индию.
Частичное восстановление работы Усть-Луги уже началось. Танкер с партией около 700 тыс. баррелей покинул порт 7 апреля. Однако отгрузки выполняются с задержкой примерно на десять дней. По оценке аналитиков, при ограниченных повреждениях восстановление может занять до двух недель.
Сокращение экспорта сдержало рост ставок фрахта для танкеров Aframax на большинстве маршрутов. Исключением стали поставки из Балтики в Индию, где стоимость перевозки выросла до 23−23,9 доллара за баррель.
Дополнительное влияние на рынок оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп 8 апреля заявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном при условии разблокировки Ормузского пролива. По данным международных агентств, Иран и Оман планируют взимать плату за проход судов в этот период.
На фоне военных действий в регионе спрос на российскую нефть усилился. В марте импорт достиг 4,61 млн баррелей в сутки — максимума с июня 2023 года. При этом объем нефти в танкерах на воде сократился более чем на 20%, до 99,3 млн баррелей.
Аналитики указывают, что даже при стабилизации ситуации в Ормузском проливе рынок не вернется быстро к прежним условиям. Для восстановления логистики потребуется время, а краткосрочно поставки останутся под давлением.
Читайте также: Bloomberg: морские доходы РФ от нефти выросли до четырехлетнего максимума.