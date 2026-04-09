Совмин включил десять предприятий в состав «Беллегпрома»

Источник: Комсомольская правда

Совет министров включил десять предприятий в состав «Беллегпрома». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Информация опубликована в телеграм-канале правительства Беларуси.

В состав концерна «Беллегром» были включены десять организаций. Речь идет про «Фабрику головных уборов “Людмила”, “Свiтанак”, “Элема”, “СоюзТекстиль”. Также в состав попали “Неман-Сплав”, “СПЕЦСлавия”, “Фурнитур-ВУ”, “ПроКовер”, “КПВС”, “Химическое производство”.

Цель вхождения перечисленных организаций в состав концерна состоит в возможности продвижения производимых товаров легкой промышленности как на внутреннем, так и на внешних рынках. Кроме того, это участие в инвестиционных программах для внедрения новых и высоких технологий и оборудования, которые отвечают мировому уровню, повышение качества, конкурентоспособности продукции, межотраслевая кооперация между указанными организациями и теми, кто уже входит в «Беллегпром».

