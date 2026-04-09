Бензин в Волгограде снова подорожал за неделю

За неделю выросли цены на все виды бензина и дизеля в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские автомобилисты снова столкнулись с ростом цен на заправках. За последнюю неделю в Волгоградской области подорожали все виды автомобильного топлива: и бензин, и дизель.

По данным Волгоградстата, с 31 марта по 6 апреля самый заметный скачок показал 95-й бензин. Его цена выросла на 0,49%, теперь за литр просят 70,64 рубля, что на 35 копеек дороже, чем было. Популярный среди водителей АИ-92 также прибавил в цене на 0,47% и теперь стоит 63,71 рубля за литр.

Не остается в стороне и премиальный бензин АИ-98. За него сегодня на заправках берут 91,68 рубля за литр — это на 36 копеек больше, чем раньше. Дизельное топливо тоже не осталось без изменений. Его стоимость достигла 74,82 рубля, увеличившись на 0,28%, или на 20 копеек.