Яровыми культурами на Дону уже засеяно более 300 тысяч гектаров

Аграрии Ростовской области увеличивают площадь весеннего сева и активизируют все виды полевых работ. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
В этом году перед земледельцами Дона стоит задача засеять яровыми культурами 1,9 млн гектаров. По оперативным данным минсельхозпрода области, на сегодняшний день засеяно уже более 300 тысяч гектаров.
При этом ранние зерновые и зернобобовые посеяны на 60% запланированных площадей, посевы технических культур занимают 70 тысяч гектаров.
На полях области также продолжается подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Напомним, что осенью прошлого года озимые были посеяны на площади 2,8 млн гектаров. Их состояние на данный момент оценивается как хорошее и удовлетворительное.
В донском минсельхозпроде отмечают, что аграрии области обеспечены семенами, минеральными удобрениями, топливом для проведения всего спектра агротехнологических работ.
Эффективному проведению полевых работ содействует господдержка отрасли и механизм льготного краткосрочного кредитования аграриев. В 2026 году уполномоченными банками уже выдано 2,75 млрд рублей в качестве льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Прием заявок продолжается.
