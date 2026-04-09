Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ прокомментировали возможность снижения ставки на заседании в апреле

Тремасов: ЦБ может рассмотреть снижение ставки на заседании в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк РФ может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Такое заявление в четверг, 9 апреля, сделал советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов.

«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки», — сказал он в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске.

При этом Тремасов не исключает вероятности того, что «на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу». Ближайшее заседание Центробанк РФ намечено на 24 апреля.

Ранее глава Центробанк РФ Эльвира Набиуллина заявила, что медленное снижение ключевой ставки обусловлено аккуратной политикой регулятора. Она отметила, что текущая инфляция — результат жесткой денежно-кредитной политики, и Банк России не спешит со смягчением из-за отсутствия признаков спада экономики и роста безработицы.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше