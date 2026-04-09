В ЦБ прокомментировали возможность снижения ставки на заседании в апреле

Центробанк РФ может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании в апреле. Такое заявление в четверг, 9 апреля, сделал советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов.
«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки», — сказал он в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске.
При этом Тремасов не исключает вероятности того, что «на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу». Ближайшее заседание Центробанк РФ намечено на 24 апреля.
Ранее глава Центробанк РФ Эльвира Набиуллина заявила, что медленное снижение ключевой ставки обусловлено аккуратной политикой регулятора. Она отметила, что текущая инфляция — результат жесткой денежно-кредитной политики, и Банк России не спешит со смягчением из-за отсутствия признаков спада экономики и роста безработицы.