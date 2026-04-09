В Свердловской области продолжают дешеветь огурцы

В Свердловской области за неделю подешевели огурцы, яблоки и колбаса. Это следует из данных Свердловскстата. Средняя цена на огурцы опустилась на 3,42% и составила 226,35 рублей за килограмм. Яблоки стали дешевле на 2,08%, теперь за килограмм в среднем придется заплатить 170,69 рублей. При этом на 3% подорожала морковь — в среднем килограмм стоит 62,94 рублей.
Полукопченая и варено-копченая колбаса стали дешевле на 2,23%, средняя стоимость за килограмм продукта 710,50 рублей. Подешевела и вареная колбаса — на 1,63%, средняя цена за килограмм — 590,55 рублей. Стало дешевле сливочное масло — на 2,21%, в среднем килограмм стоит 1 019,24 рублей.
На 1,22% подешевел килограмм пшена, средняя цена теперь составляет 67,39 рублей. А вот гречка наоборот, подорожала сразу на 3,58%, теперь в среднем килограмм крупы обойдется в 97,48 рублей.