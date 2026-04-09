В Свердловской области продолжают дешеветь огурцы

В Свердловской области за неделю подешевели огурцы, яблоки и колбаса. Это следует из данных Свердловскстата. Средняя цена на огурцы опустилась на 3,42% и составила 226,35 рублей за килограмм. Яблоки стали дешевле на 2,08%, теперь за килограмм в среднем придется заплатить 170,69 рублей. При этом на 3% подорожала морковь — в среднем килограмм стоит 62,94 рублей.