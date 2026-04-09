В Минэнерго прокомментировали интерес Кореи к нефти Казахстана

Казахстан и Южная Корея обсуждают расширение сотрудничества в энергетике
Казахстан и Южная Корея рассматривают возможность расширения сотрудничества в энергетической сфере. Однако о конкретных соглашениях по поставкам нефти пока говорить преждевременно. Об этом сообщил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов в кулуарах Сената Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.
Встреча президентов
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с специальным представителем Президента Республики Корея. В ходе обсуждения особое внимание уделялось вопросам расширения двустороннего экономического сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы взаимодействия в энергетической сфере.
Интерес южнокорейских компаний
Журналисты поинтересовались у вице-министра Санжара Жаркешова, проявляют ли южнокорейские компании интерес к нефтегазовому сектору Казахстана и возможны ли новые контракты.
Текущие проекты и перспективы
Санжар Жаркешов отметил, что взаимодействие между Казахстаном и Южной Кореей уже ведется, но пока в других форматах.
«На сегодняшний день у нас есть ряд совместных проектов. Например, мы сотрудничаем с Hyundai и другими корейскими компаниями по различным инженерным EPC-контрактам. Однако говорить о конкретных соглашениях по нефти пока рано», — заявил Жаркешов.
Он также подчеркнул, что сотрудничество не ограничивается только нефтегазовой отраслью.
«В целом у нас тесные связи с Южной Кореей. Это технологически развитая страна с высокой компетенцией. Мы активно развиваем сотрудничество не только в сфере “зеленой” энергетики, но и в газовой отрасли, а также в области чистых угольных технологий», — добавил вице-министр.