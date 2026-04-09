Кто хочет стать миллионером: самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Казахстане

В марте на электронной бирже труда опубликовали более 100 тыс. вакансий. Самые большие оклады обещали архитекторам ПО, начальникам производств и юротделов — больше 1 млн тенге. Об этом — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2026 года на электронной бирже труда было размещено 304,3 тыс. вакансий. Непосредственно в марте работодатели опубликовали 102,6 тыс. вакансий. Чаще всего искали специалистов из сферы образования (22,6 тыс. вакансий).

Также высокий спрос зафиксирован в сферах здравоохранения, соцобслуживания населения (8,7 тыс.), в сельском, рыбном, лесном хозяйствах (7,9 тыс.), а также в сфере предоставления прочих услуг (21,2 тыс. вакансий).

Кому обещали самые высокие зарплаты Среди вакансий были замечены позиции для «миллионеров». Так, например, в марте выделяются позиции заместителя начальника отдела по юридической работе — в марте работодатели обещали порядка 1,4 млн тенге претенденту на эту должность. Архитектору программного обеспечения (ПО) предлагали примерно 1,38 млн тенге, а начальнику производства в добывающей промышленности — 1,14 млн тенге.

Какие зарплаты запрашивали казахстанцы При этом на бирже за три месяца 2026 года было опубликовано 394,4 тыс. резюме. Непосредственно в марте казахстанцы выложили 107,1 тыс. резюме, и среди них тоже есть кандидаты на «должности-миллионеры»: HR бизнес-партнеры указывали среднюю зарплату в 4,2 млн тенге; каротажники — в среднем 3 млн тенге; начальники лаборатории в промышленности — 2,5 млн тенге.

Отметим, что все эти позиции очень сильно обгоняют среднюю зарплату по стране, которая по итогам 4 квартала 2025 года составила 473 158 тенге.

