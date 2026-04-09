В Казахстане обсуждают два маршрута газификации СКО после трагедии в Щучинске

В Казахстане рассматривают несколько вариантов газификации Северо-Казахстанской области
В кулуарах Сената вице-министр энергетики Санжар Жаркешов сообщил, что в Казахстане рассматривают несколько вариантов газификации Северо-Казахстанской области.
Этот вопрос оказался в центре внимания после трагического взрыва в Щучинске, и журналисты поинтересовались сроками проведения газа в регион.
Один из возможных проектов обсуждался в ходе визита первого заместителя премьер-министра Казахстана в Российскую Федерацию.
«Есть примерный проект — из города Ишим в Российской Федерации через Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области в Астану. Этот вопрос обсуждался, но сейчас рано комментировать. Пока ничего окончательно не определено», — отметил Жаркешов.
Параллельно рассматривается и другой сценарий — развитие уже существующей инфраструктуры. Национальная компания «QazaqGaz» совместно с Министерством энергетики обсуждает продолжение газопровода «Сарыарка» — второй и третий этапы.
«Это один из возможных вариантов», — сказал вице-министр.
Жаркешов подчеркнул, что окончательное решение пока не принято. «Есть разные варианты. Условно — план А и план Б. Один — через продолжение “Сарыарки”, второй — через новый газопровод из России. Но все это пока на стадии обсуждения», — пояснил он.