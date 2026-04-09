Сотрудничество Allur и Казпочты повысит эффективность почтовой службы

Документ подписан Председателем совета директоров Allur Андреем Лаврентьевым и Председателем Правления АО «Казпочта» Бекежаном Жакеевым.
Цели сотрудничества
Соглашение направлено на:
повышение эффективности перевозок;
развитие транспортной инфраструктуры;
внедрение современных технологий управления автотранспортом.
Ключевые направления взаимодействия
Определены следующие ключевые направления:
поставка автотранспортных средств для нужд почтовой и логистической деятельности;
внедрение современных решений по управлению автопарком.
Подписание Меморандума закрепляет стратегическое партнёрство сторон и нацелено на развитие современной, эффективной и технологичной транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана.
Обновление автопарка АО «Казпочта»
АО «Казпочта» активно реализует программу обновления автопарка, включая автомобили, произведённые на заводе Allur в Костанае. В рамках дальнейшего сотрудничества планируется:
продолжение закупок автомобилей казахстанского производства;
приобретение специализированной техники, включая бронированные автомобили и пикапы;
финансирование поставок через инструменты лизинга с участием АО «Фонд развития промышленности».
Ожидаемые результаты
Ожидается, что сотрудничество приведёт к:
повышению надёжности и скорости доставки;
улучшению качества обслуживания клиентов;
усилению технологической и логистической базы компании.
Сотрудничество Allur и АО «Казпочта» создаёт основу для развития современного транспортного сектора и повышения эффективности почтовых и логистических услуг в стране.