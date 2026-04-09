Сотрудничество Allur и Казпочты повысит эффективность почтовой службы

Казахстанская автомобильная компания Allur и АО «Казпочта» подписали Меморандум о развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспортных услуг и логистики, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Документ подписан Председателем совета директоров Allur Андреем Лаврентьевым и Председателем Правления АО «Казпочта» Бекежаном Жакеевым.

Цели сотрудничества

Соглашение направлено на:

  • повышение эффективности перевозок;

  • развитие транспортной инфраструктуры;

  • внедрение современных технологий управления автотранспортом.

Ключевые направления взаимодействия

Определены следующие ключевые направления:

  • поставка автотранспортных средств для нужд почтовой и логистической деятельности;

  • внедрение современных решений по управлению автопарком.

Подписание Меморандума закрепляет стратегическое партнёрство сторон и нацелено на развитие современной, эффективной и технологичной транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана.

Обновление автопарка АО «Казпочта»

АО «Казпочта» активно реализует программу обновления автопарка, включая автомобили, произведённые на заводе Allur в Костанае. В рамках дальнейшего сотрудничества планируется:

  • продолжение закупок автомобилей казахстанского производства;

  • приобретение специализированной техники, включая бронированные автомобили и пикапы;

  • финансирование поставок через инструменты лизинга с участием АО «Фонд развития промышленности».

Ожидаемые результаты

Ожидается, что сотрудничество приведёт к:

  • повышению надёжности и скорости доставки;

  • улучшению качества обслуживания клиентов;

  • усилению технологической и логистической базы компании.

Сотрудничество Allur и АО «Казпочта» создаёт основу для развития современного транспортного сектора и повышения эффективности почтовых и логистических услуг в стране.