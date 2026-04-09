Бывшие активы Боранбаева выставят на торги — Fitnation и Comfort Hotel продадут

Fitnation — это многофункциональный спортивный комплекс, построенный в 2004 году. Его общая площадь составляет 4000 м², а площадь земельного участка — 0,61 га. Комплекс включает в себя бассейн длиной 25 м, три зала для групповых программ и коворкинг-зону для клиентов. В 2023 году Кайрат Боранбаев передал объект государству, и он был включен в программу приватизации на 2026 год.