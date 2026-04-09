Бывшие активы Боранбаева выставят на торги — Fitnation и Comfort Hotel продадут

Вопрос о приватизации объектов коммунальной собственности обсудили на публичных слушаниях в городском маслихате
Всего речь идет о приватизации четырех объектов. Наибольшую дискуссию вызвал вопрос о судьбе фитнес-центра Fitnation.
Судьба фитнес-центра
Руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит предложил оставить объект в государственной собственности и использовать его для подготовки спортсменов. Однако депутат маслихата Кендебай Адамбеков напомнил о поручении президента и постановлении правительства, предусматривающих приватизацию таких активов. В итоге стороны пришли к компромиссу: объект продадут, а спортивное оборудование могут сохранить и использовать отдельно.
Другие объекты на торгах
Помимо Fitnation, на открытые торги выставят гостиницу Comfort Hotel Astana, которая сейчас находится в доверительном управлении.
Все объекты пройдут рыночную оценку до конца года. После этого их предложат выкупить текущим управляющим. Если они откажутся, активы выставят на открытые торги.
Fitnation: многофункциональный спортивный комплекс
Fitnation — это многофункциональный спортивный комплекс, построенный в 2004 году. Его общая площадь составляет 4000 м², а площадь земельного участка — 0,61 га. Комплекс включает в себя бассейн длиной 25 м, три зала для групповых программ и коворкинг-зону для клиентов. В 2023 году Кайрат Боранбаев передал объект государству, и он был включен в программу приватизации на 2026 год.
Comfort Hotel Astana: современный бизнес-отель
Comfort Hotel Astana — это современный четырехзвездочный бизнес-отель, расположенный в центре Астаны по улице Космонавтов, 60. Отель предлагает 105 номеров, СПА-комплекс (хамам, сауна), тренажерный зал, ресторан и конференц-залы. Кайрат Боранбаев является владельцем сети ресторанов быстрого питания «I'm» и мажоритарным бенефициаром футбольного клуба «Кайрат».
Кайрат Боранбаев: влиятельный бизнесмен Казахстана
Кайрат Боранбаев занимает 20-е место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Ранее власти Черногории выдали Казахстану разыскиваемого партнера Боранбаева, о чем ранее сообщал «Курсив».