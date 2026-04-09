Кредитные каникулы в Казахстане стали обязательными: кто может получить отсрочку по займу

В Казахстане банки и микрофинансовые организации обязаны предоставлять отсрочку по займам минимум на 3 месяца отдельным категориям заёмщиков.
Такая норма действует для социально уязвимых слоёв населения и граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сообщает El.kz.
Основные положения:
Обязательное отсроченное погашение банковских займов и микрокредитов сроком не менее 3 месяцев.
Для социально уязвимых категорий предусмотрено снижение ежемесячного платежа не менее чем на 50%.
Срок отсрочки можно изменить только в сторону увеличения.
Условия предоставления отсрочки:
Отсрочка предоставляется не всем заёмщикам автоматически. На неё могут рассчитывать граждане из социально уязвимых слоёв населения при снижении дохода более чем на 30%, а также пострадавшие из-за чрезвычайной ситуации, если это подтверждено документами.
Порядок оформления отсрочки:
Обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) с заявлением.
Подать заявление с документами, подтверждающими ухудшение финансового положения.
Заявление можно направить способом, который предусмотрен у кредитора.
Перечень документов не считается исчерпывающим.
Рассмотрение заявления:
Кредитор рассматривает обращение до 15 рабочих дней. По итогам рассмотрения он может:
Одобрить отсрочку.
Отказать с указанием причины.
Предложить другой вариант урегулирования, включая реструктуризацию.
Важно:
Кредитные каникулы не означают списание долга. В этот период не начисляются комиссии, штрафы и пени, но сам долг сохраняется. Условия погашения могут быть пересмотрены.
В случае отказа:
Если заёмщик считает отказ необоснованным, он может обратиться к банковскому омбудсмену или микрофинансовому омбудсмену. Если спор не удаётся урегулировать, можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.