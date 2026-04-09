Кредитные каникулы в Казахстане стали обязательными: кто может получить отсрочку по займу

В Казахстане банки и микрофинансовые организации обязаны предоставлять отсрочку по займам минимум на 3 месяца отдельным категориям заёмщиков. Такая норма действует для социально уязвимых слоёв населен.

Источник: EL.kz

В Казахстане банки и микрофинансовые организации обязаны предоставлять отсрочку по займам минимум на 3 месяца отдельным категориям заёмщиков.

Такая норма действует для социально уязвимых слоёв населения и граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сообщает El.kz.

Основные положения:

  1. Обязательное отсроченное погашение банковских займов и микрокредитов сроком не менее 3 месяцев.

  2. Для социально уязвимых категорий предусмотрено снижение ежемесячного платежа не менее чем на 50%.

  3. Срок отсрочки можно изменить только в сторону увеличения.

Условия предоставления отсрочки:

Отсрочка предоставляется не всем заёмщикам автоматически. На неё могут рассчитывать граждане из социально уязвимых слоёв населения при снижении дохода более чем на 30%, а также пострадавшие из-за чрезвычайной ситуации, если это подтверждено документами.

Порядок оформления отсрочки:

  1. Обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) с заявлением.

  2. Подать заявление с документами, подтверждающими ухудшение финансового положения.

  3. Заявление можно направить способом, который предусмотрен у кредитора.

  4. Перечень документов не считается исчерпывающим.

Рассмотрение заявления:

Кредитор рассматривает обращение до 15 рабочих дней. По итогам рассмотрения он может:

  • Одобрить отсрочку.

  • Отказать с указанием причины.

  • Предложить другой вариант урегулирования, включая реструктуризацию.

Важно:

Кредитные каникулы не означают списание долга. В этот период не начисляются комиссии, штрафы и пени, но сам долг сохраняется. Условия погашения могут быть пересмотрены.

В случае отказа:

Если заёмщик считает отказ необоснованным, он может обратиться к банковскому омбудсмену или микрофинансовому омбудсмену. Если спор не удаётся урегулировать, можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.