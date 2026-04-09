Кредитные каникулы в Казахстане стали обязательными: кто может получить отсрочку по займу

Отсрочка предоставляется не всем заёмщикам автоматически. На неё могут рассчитывать граждане из социально уязвимых слоёв населения при снижении дохода более чем на 30%, а также пострадавшие из-за чрезвычайной ситуации, если это подтверждено документами.