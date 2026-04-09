В России могут исчезнуть до трети дешевых шин из-за новых требований

С российского рынка могут исчезнуть до трети самых дешевых шин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт.
Ведомство инициировало поправки в техрегламент Таможенного союза, которые ограничат содержание полициклических ароматических углеводородов в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. Как пояснили в министерстве, это приведет к постепенному вытеснению продукции, не соответствующей экологическим нормам ЕАЭС, и создаст преимущества для российских производителей. Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития.
По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, проблема вредных углеводородов сосредоточена именно в бюджетном сегменте, который занимает около трети рынка. Производители экономят на очистке масел, используя дешевые высокоароматические компоненты. При этом в Минпромторге заверили, что мощности российских предприятий полностью способны удовлетворить внутренний спрос на шины.
