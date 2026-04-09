Челябинск закупит еще 12 вагонов для метротрама

Неделю назад на линию в Челябинске вышли пять трехсекционных трамваев «Альтаир», созданных Усть-Катавским вагоностроительным заводом специально для метротрама. На этой неделе объявили аукцион на поставку еще 12 таких же вагонов. Начальная цена контракта — 2,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Трамваи должны быть низкопольными, двухсторонними. Они смогут ходить и по земле, и под землей — в том числе по наклонным ходам и тоннелям. Длина каждого трамвая — 27,5 метра. В такой вагон помещается больше 200 пассажиров, в том числе 66 — на сидячих местах.
Внутри салона — кондиционеры, валидаторы, вайфай, зарядки для телефонов и камеры видеонаблюдения. В экстренном случае система автоматически свяжется с МЧС. Кабина должна быть оснащена системой слежения за состоянием: камера с инфракрасной подсветкой зафиксирует, если водитель отвлекся, закурил, начал засыпать или покинул место во время движения. Диспетчер тут же получит тревожный сигнал и видео.
Цвет и паттерн вагонов должны соответствовать эскизу. Победителя аукциона определят 24 апреля, поставить трамваи он должен будет до 8 декабря 2026 года.