Майские пенсии некоторые россияне получат досрочно, заявили в Соцфонде

Часть российских пенсионеров получат пенсии за май в апреле, заявили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.
Уточняется, что речь идет о пенсионерах, которые обычно получают пенсию через банк с 1-го по 4-е число месяца. Они получат пенсию 30 апреля.
Досрочно будут выплачиваться не только пенсии по старости и по инвалидности, но также все остальные виды, среди которых страховые и социальные пенсии. Если вместе с пенсией риходят другие выплаты Соцфонда, перечислены досрочно будут и они.
Изменение в графике объясняется майскими праздниками. С 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
Читайте материал «В России сохранилось недоверие к НПФ и страховщикам по теме накопления пенсий».
