Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майские пенсии некоторые россияне получат досрочно, заявили в Соцфонде

Часть российских пенсионеров получат пенсии за май в апреле, заявили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

Уточняется, что речь идет о пенсионерах, которые обычно получают пенсию через банк с 1-го по 4-е число месяца. Они получат пенсию 30 апреля.

Досрочно будут выплачиваться не только пенсии по старости и по инвалидности, но также все остальные виды, среди которых страховые и социальные пенсии. Если вместе с пенсией риходят другие выплаты Соцфонда, перечислены досрочно будут и они.

Изменение в графике объясняется майскими праздниками. С 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.