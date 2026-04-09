Банки не рискуют: в Нижегородской области выросло число отказов по кредитам

По данным НБКИ, в марте 2026 года доля отказов по заявкам на все виды розничных кредитов (потребительские, карты, ипотека, авто- и POS-кредиты) в Нижегородской области достигла 77%. Для сравнения, в феврале этот показатель был на уровне 70,7%.
При этом Нижегородская область остается регионом с одной из самых низких долей отказов в выдаче займов. Среди 30 субъектов-лидеров по заявкам на розничные кредиты этот показатель меньше только в Воронежской области.
Отметим, что в целом по стране доля отказов по заявкам на все розничные кредиты в марте этого года составила 80,5%. По словам аналитиков НБКИ, банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. А последние снижения ключевой ставки Центробанком пока недостаточны для того, чтобы вернуть на рынок большинство заемщиков с хорошей кредитной историей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что свыше 70 тысяч жителей Нижегородской области установили самозапрет на кредиты с начала 2026 года. Подавляющее большинство сделали это в онлайн-формате.
