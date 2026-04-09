«Мы еще только в начале пути»: Турлов рассказал, почему Freedom может вырасти в разы

Масштаб, которого никто не ожидал
Тимур Турлов начал свое выступление с впечатляющих цифр. По его словам, Freedom Holding управляет активами на сумму 12,5 миллиардов долларов, обслуживает более 11 миллионов клиентов в 21 стране, имеет рыночную капитализацию в 9,5 миллиардов долларов и выручку за последний год, превышающую 2 миллиарда долларов.
Акции компании с 2019 года выросли почти в 10 раз — с 14−15 долларов до более 150 долларов.
«Если бы мне десять лет назад назвали эти цифры, я бы точно не поверил», — признался Турлов.
Он отметил, что такой быстрый рост стал большой удачей для казахстанской компании.
Почему Freedom Holding еще далеко не на пике
Несмотря на впечатляющие успехи, Турлов сосредоточился на будущем. Он подчеркнул, что компания часто выглядит непривычно для инвесторов, и именно в этой «непривычности» кроется ее главная сила.
«Я здесь, чтобы объяснить, почему вся эта история еще очень далека от завершения и почему у наших акций есть большой потенциал роста», — сказал он.
По словам Турлова, в Freedom нет жесткой иерархии. Здесь собраны сильные и независимые предприниматели, каждый из которых ранее создавал свой успешный бизнес. Многие аналитики видят в этом риск, но Турлов считает иначе.
В современном мире, где данные поступают в реальном времени, а решения нужно принимать быстро, свобода и доверие работают лучше, чем строгий контроль. Именно такая культура помогает привлекать талантливых людей и быстро развивать новые направления.
Экосистема вместо одного бизнеса
Второй важной особенностью Турлов назвал создание экосистемы вместо отдельных компаний. Freedom развивает не только банк, брокера и страхование, но и образование, медицину, медиа, телеком и городскую инфраструктуру.
«Мы хотим быть рядом с человеком не только в момент покупки услуги, а в важные моменты его жизни», — объяснил Турлов.
Он сравнил свою модель с Amazon и корейскими чеболями. Бизнес, присутствующий в разных сферах жизни человека, становится устойчивее и создает ценность, которую невозможно получить, сосредоточившись на одном узком направлении.
Казахстан как главная сила
Тимур Турлов особо отметил роль Казахстана. Страна с молодым населением, высоким ВВП на душу населения и сильным курсом на цифровизацию является идеальным местом для такой экосистемы.
Freedom работает в Казахстане уже более 15 лет. За это время компания глубоко изучила местный рынок, регуляцию и людей, что позволяет ей быстро выходить в другие страны Центральной Азии.
«Мы не гости на этом рынке. Мы его важная и неотъемлемая часть», — подчеркнул глава компании.
Будущее Freedom Holding
Тимур Турлов отметил, что настоящая история Freedom Holding только начинается. Компания стремится стать неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Такой подход, по его мнению, обеспечит компании большое будущее и дальнейшее развитие.