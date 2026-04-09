В Волгоградской области снова подорожали бензин и дизель

В Волгоградской области не прекращается еженедельный рост цен на топливо, и за последнюю неделю бензин и дизель на АЗС снова выросли в цене. По данным Волгоградстата, к 6 апреля 2026 года цены на автомобильный бензин прибавили 0,5%, на дизельное топливо 0,3%. Автомобилисты стали платить до 35 копеек за литр больше, чем неделей ранее.