Капремонт моста через реку Тулу в Новосибирской области выполнен на 43%

Работы идут по графику, отставаний нет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области продолжается капремонт моста через реку Тулу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день работы выполнены на 43%, отставаний от графика нет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Муниципальный контракт на строительство заключен на сумму 558,8 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 10 ноября 2026 года. Сейчас подрядчик выполняет ключевой этап — монтаж балок пролетных строений: на пролетном строении 2−3 смонтированы 11 из 14 балок, на пролетном строении 1−2 — 4 из 14 балок.

За качеством работ ведется регулярный технический надзор.