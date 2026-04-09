Бездействие УК может утопить район Новосибирска в мусоре

АО «САХ» заявляет о критической ситуации с вывозом отходов в нескольких многоэтажках Первомайского района. Если управляющая компания немедленно не вмешается, местные дворы рискуют превратиться в стихийные свалки уже к началу лета.
Речь идет о домах на улицах Твардовского и Одоевского, где обслуживающая организация ООО «КЖЭК “Горский”» продолжает игнорировать требования федерального законодательства. УК до сих пор не оборудовала нормальные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов.
Вместо привычных баков во дворах стоят металлические бункеры, которые регоператор предоставил временно — исключительно для крупногабаритного мусора, например, старой мебели или досок после ремонта. Однако у людей нет выбора. Отсутствие обычных контейнеров вынуждает жителей выбрасывать в эти бункеры пищевые отходы, упаковку и прочий бытовой мусор.
Бункеры переполняются моментально, а вокруг них вырастают горы отходов. Регоператору приходится отправлять машины на эти адреса три-четыре раза в неделю, хотя по нормативу для крупных вещей положен всего один визит. Но и такой авральный режим не спасает: вместимости бункеров физически не хватает на всех жителей. Более того, с наступлением весны к общей массе добавляются отходы с близлежащих садоводческих товариществ.
В АО «САХ» подчеркивают, что многократно пытались решить вопрос. Компания направляла требования в «КЖЭК “Горский”», однако контейнеры появились лишь по трем адресам на Твардовского, остальные дома остались без элементарных удобств. В марте, видя бездействие коммунальщиков, регоператор был вынужден пойти выше — направить официальные письма с просьбой о вмешательстве в Департамент энергетики и ЖКХ и в администрацию Первомайского района.