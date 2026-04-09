Нефтетранспортники завершили плановые работы в четырех регионах

ООО «Транснефть — Восток» завершило плановые работы в Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия) на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН) Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-1), Красноярск — Иркутск, Куюмба — Тайшет.

Работы выполнены в период 72-часовой плановой остановки

Цель — поддержание эксплуатационной надежности нефтепроводной инфраструктуры.

На нефтеперекачивающих станциях «Тайшетская», № 8 «Киренск», № 10 «Талакан», № 17 «Алдан», № 21 «Сковородино», Ангарском участке налива нефти и линейной части ВСТО-1 проведен плановый средний ремонт 24 задвижек.

Техническое перевооружение и капитальный ремонт

На трех участках ВСТО-1 выполнены работы по приведению к нормативному состоянию планово-высотного положения трубопроводов, в том числе на участках, где грунт многолетнемерзлый.

Техническая помощь

Нефтетранспортники оказали техническую помощь Красноярскому районному нефтепроводному управлению АО «Транснефть — Западная Сибирь» при вырезке дефектной секции на МН Анжеро-Судженск — Красноярск.

Ремонтные работы

Во время плановой остановки на 19 участках МН проведены ремонтные работы, связанные с разгерметизацией нефтепровода. Использовано 11 трубоукладчиков, 22 автокрана и 27 передвижных насосных установок.

Результаты

Плановые работы проведены по графику, некоторые — с опережением. Транспортировка по магистральным нефтепроводам возобновлена и идет в штатном режиме.