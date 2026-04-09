Подержанные автомобили подорожали до 1,3 млн рублей в Нижегородской области

В марте 2026 года средняя стоимость подержанных автомобилей в Нижегородской области выросла до 1,31 млн рублей — это на 1,1% больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводят аналитики «Авто.ру Бизнес».
После резкого роста в начале года рынок постепенно стабилизируется: второй месяц подряд наблюдается лёгкая корректировка цен. При этом общее предложение машин сокращается практически во всех сегментах. Исключение — китайские бренды, по которым количество объявлений увеличилось примерно на 8%.
Отечественные автомобили подорожали незначительно — их средняя цена приблизилась к 733 тысячам рублей. Иномарки, за исключением китайских, выросли в цене почти на 2% и достигли 2,39 млн рублей. Китайские автомобили также прибавили около 2%, но остаются немного дешевле — в среднем 2,26 млн рублей.
На фоне общего роста некоторые модели, напротив, заметно подешевели. В их числе — Skoda Rapid, Peugeot 308, Skoda Yeti, BMW 3 серии и Skoda Kodiaq. Снижение цен по ним за месяц достигло от 7 до 12%.