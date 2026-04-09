Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский экспорт растительных масел вырос на 16%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первый квартал 2026 года экспорт растительных масел из России вырос на 16% относительного аналогичного периода 2025 года.

За три месяца отгружено 527,4 тысячи тонн масла. Увеличились поставки в Китай на 19%, а также в Турцию, сообщают в Управлении Россельхознадзора по краю.

Наращивание объемов экспорта выросло по всем видам масел: на 10% рапсовое — порядка 387,7 тыс. тонн, на 46% подсолнечное — более 90,2 тыс. тонн, на 21% соевое — 21,9 тыс. тонн, на 30% горчичное — 17,3 тыс. тонн, в 5 раз льняного — свыше 8,1 тыс. тонн, на 59% кунжутное — 2,1 тыс. тонн и другие.