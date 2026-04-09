Деньги придут до майских: волгоградцам досрочно выплатят пособия на детей

Семьи с детьми в Волгоградской области получат ежемесячные пособия раньше обычного срока. Социальный фонд России перечислит деньги 29−30 апреля. Это касается тех выплат, которые по графику должны были прийти до 3 мая 2026 года.
Зачисление средств проходит в течение всего дня. Поэтому деньги могут появиться на счете как днем, так и поздним вечером 29 или 30 апреля.
Важное уточнение для тех, кто получает пособия через отделения Почты России. Им ждать досрочной доставки не стоит. Для почтовых отделений действует отдельный график — с 3 по 25 число месяца, в зависимости от установленного расписания доставки.
Кроме федеральных выплат, в Волгоградской области есть и региональные пособия. Их оформляют в отделах социальной защиты населения. Эти выплаты идут по своему собственному графику, который не совпадает с датами перечислений от Социального фонда.
Ранее сообщалось, когда ветераны получат выплаты ко Дню Победы.