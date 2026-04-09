В Калининградской области назвали численность рабочей силы

Напомним, что уровень безработицы в четвёртом квартале 2025 года составлял в регионе 1,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он сократился на 0,3%. Такие показатели позволили поместить Калининградскую область на 43-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Годом ранее регион занимал 49-ю строчку рейтинга с показателем 2,2%. В III квартале 2024 года среднее время поиска работы составляло в области 4,7 месяца. В рейтинге регион соседствует с Владимирской и Курганской областями. Среднее время поиска работы за год сократилось в Калининградской области до 3,2 месяца.