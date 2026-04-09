Южнокорейские производители продуктов усиливают позиции на российском рынке

Компания Nongshim планирует в июне открыть в Москве дочернюю структуру Nongshim Rus. Она станет базой для работы не только в России, но и в странах СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. В компании отмечают, что российский рынок рассматривается как важное направление для развития бизнеса.