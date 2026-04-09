Южнокорейские производители продуктов усиливают позиции на российском рынке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Крупные южнокорейские компании наращивают присутствие в России и расширяют производство. Речь идет о производителях лапши быстрого приготовления и кондитерской продукции.

Источник: НИА Красноярск

Компания Nongshim планирует в июне открыть в Москве дочернюю структуру Nongshim Rus. Она станет базой для работы не только в России, но и в странах СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. В компании отмечают, что российский рынок рассматривается как важное направление для развития бизнеса.

По оценкам аналитиков, рынок лапши быстрого приготовления в России продолжает расти и к 2030 году может превысить 1 млрд долларов, сообщает УтроNews.

Параллельно компания Orion, известная как производитель «чокопаев», строит второй завод в Тверской области. Инвестиции в проект составляют более 160 млн долларов, запуск предприятия намечен на 2027 год.

За последние годы продажи продукции Orion в России значительно выросли, а действующие мощности работают с высокой загрузкой. Эксперты связывают активность южнокорейских компаний с ростом спроса на их продукцию и расширением рынка.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше