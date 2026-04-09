Южнокорейские производители продуктов усиливают позиции на российском рынке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Крупные южнокорейские компании наращивают присутствие в России и расширяют производство. Речь идет о производителях лапши быстрого приготовления и кондитерской продукции.
Компания Nongshim планирует в июне открыть в Москве дочернюю структуру Nongshim Rus. Она станет базой для работы не только в России, но и в странах СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. В компании отмечают, что российский рынок рассматривается как важное направление для развития бизнеса.
По оценкам аналитиков, рынок лапши быстрого приготовления в России продолжает расти и к 2030 году может превысить 1 млрд долларов, сообщает УтроNews.
Параллельно компания Orion, известная как производитель «чокопаев», строит второй завод в Тверской области. Инвестиции в проект составляют более 160 млн долларов, запуск предприятия намечен на 2027 год.
За последние годы продажи продукции Orion в России значительно выросли, а действующие мощности работают с высокой загрузкой. Эксперты связывают активность южнокорейских компаний с ростом спроса на их продукцию и расширением рынка.