Bloomberg узнал, что Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40%

Россия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стремится продавать природный газ азиатским странам со скидкой в 40% от спотовых цен через посреднические компании, пишет Bloomberg.

Источник: РБК

Россия на фоне глобального дефицита на рынке сжиженного природного газа (СПГ) пытается привлечь покупателей в Южной Азии для закупок топлива со своих подсанкционных проектов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, поставки предлагаются с дисконтом около 40% от текущих спотовых цен. Посредниками выступают малоизвестные компании, зарегистрированные в Китае и России. Продавцы, как утверждает агентство, готовы предоставить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

При этом в материале указано, что оперативно подтвердить, были ли приобретены какие-то партии газа на указанных условиях, Bloomberg не удалось.

Причиной для роста предложений стал резкий скачок цен после фактического закрытия Ормузского пролива и атак на крупнейший в мире завод по сжижению газа в Катаре, отмечает агентство. Кроме того, поставки из Катара практически остановились, вынуждая импортеров, включая Бангладеш и Индию, искать более дорогие альтернативы. Бангладеш, получавший 60% СПГ из Катара, теперь вынужден закупать газ на спотовом рынке, порой по ценам вдвое выше контрактных.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше