В Перми создадут производство двигателей для электричек «Финист» и «Ласточка»

Компания «Уралэнергосервис» запустит в Перми производство двигателей для электричек «Финист» и «Ласточка», рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края. На развитие проекта выделено 100 млн рублей федеральным Фондом развития промышленности (ФРП), и 30 млн рублей — региональным фондом.
На предприятии будут выпускать тяговые двигатели ДТИ 330 6У1 мощностью 330 кВт для российских электропоездов. Новая линейка позволит заменить импортные аналоги.
Общая сумма финансирования проекта, включая собственные средства предприятия, составит 193,7 млн рублей. Планируется выпускать от 48 единиц двигателей в год для предприятия «Уральские локомотивы» и структуры РЖД.
Средства направят на закупку отечественного технологического оборудования, в том числе токарных станков, станка для намотки полюсов из медной шины, печи обжига, сушильной установки и мостовых кранов.
Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что поддержка ФРП поможет пермским предприятиям создавать высокотехнологичную продукцию и укреплять технологический суверенитет страны.