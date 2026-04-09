Reuters узнал о планах «Русала» перенаправить алюминий из Китая в Японию

После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на алюминий обновили максимум почти за четыре года. Причина тому — блокада Тегераном Ормузского пролива, через который осуществлялись поставки металла из стран Персидского залива. Один из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке, Aluminium Bahrain 4 марта объявляла форс-мажор по контрактам на поставки металла.