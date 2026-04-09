Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о планах «Русала» перенаправить алюминий из Китая в Японию

Японский рынок сейчас предлагает рекордные за 11 лет страховые премии, что делает такие поставки более выгодными на фоне ослабления спроса и роста запасов в Китае.

Источник: РБК

Компания «Русал» планирует сократить поставки алюминия в Китай и переориентировать часть объемов на Японию и другие азиатские рынки, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Решение связано с тем, что война в Иране и закрытие Ормузского пролива нарушили поставки металла с Ближнего Востока и резко повысили страховые премии, что меняет глобальные торговые потоки.

РБК направил запрос в РУСАЛ.

Япония традиционно получала около 27% своего импорта первичного алюминия из стран Персидского залива и в 2025 году ввезла из России лишь 68 тыс. т при 143 тыс. т из Китая и 400 тыс. т из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Сейчас японские покупатели согласились платить страховые премии в $350−353 за тонну к цене Лондонской биржи металлов — максимум за 11 лет. На фоне дефицита и роста цен на физический металл в Европе и США перенаправление российских объемов в Японию выглядит для «Русала» потенциально более выгодным, чем поставки в Китай, отмечает агентство.

Источники отмечают, что китайские клиенты компании не готовы и дальше платить цены, ориентированные на японский страховой и премиальный уровень, когда внутренний алюминий доступен дешевле, а запасы на складах Шанхайской биржи достигли шестилетнего максимума из‑за слабого спроса.

В результате импорт российского металла в Китай, который с октября по февраль составлял в среднем 170−180 тыс. т в месяц, в ближайшие месяцы, по оценке собеседников агентства, будет снижаться, а часть этих объемов может уйти в Японию и Южную Корею.

В 2025 году «Русал» произвел 3,9 млн т алюминия и продал 4,5 млн т первичного металла и сплавов с учетом старых запасов. Крупнейшими экспортными рынками были Китай, Южная Корея и Турция.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на алюминий обновили максимум почти за четыре года. Причина тому — блокада Тегераном Ормузского пролива, через который осуществлялись поставки металла из стран Персидского залива. Один из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке, Aluminium Bahrain 4 марта объявляла форс-мажор по контрактам на поставки металла.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушений из-за положений договоров «Русала» на поставки алюминия, по которым цены на металл для российских потребителей превышали экспортные. ФАС утверждает, что приоритет при ценообразовании должен отвечать интересам отечественных переработчиков, а не зарубежных.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

