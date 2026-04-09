Reuters узнал о планах «Русала» перенаправить алюминий из Китая в Японию

Компания «Русал» планирует сократить поставки алюминия в Китай и переориентировать часть объемов на Японию и другие азиатские рынки, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.
Решение связано с тем, что война в Иране и закрытие Ормузского пролива нарушили поставки металла с Ближнего Востока и резко повысили страховые премии, что меняет глобальные торговые потоки.
РБК направил запрос в РУСАЛ.
Япония традиционно получала около 27% своего импорта первичного алюминия из стран Персидского залива и в 2025 году ввезла из России лишь 68 тыс. т при 143 тыс. т из Китая и 400 тыс. т из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Сейчас японские покупатели согласились платить страховые премии в $350−353 за тонну к цене Лондонской биржи металлов — максимум за 11 лет. На фоне дефицита и роста цен на физический металл в Европе и США перенаправление российских объемов в Японию выглядит для «Русала» потенциально более выгодным, чем поставки в Китай, отмечает агентство.
Источники отмечают, что китайские клиенты компании не готовы и дальше платить цены, ориентированные на японский страховой и премиальный уровень, когда внутренний алюминий доступен дешевле, а запасы на складах Шанхайской биржи достигли шестилетнего максимума из‑за слабого спроса.
В результате импорт российского металла в Китай, который с октября по февраль составлял в среднем 170−180 тыс. т в месяц, в ближайшие месяцы, по оценке собеседников агентства, будет снижаться, а часть этих объемов может уйти в Японию и Южную Корею.
В 2025 году «Русал» произвел 3,9 млн т алюминия и продал 4,5 млн т первичного металла и сплавов с учетом старых запасов. Крупнейшими экспортными рынками были Китай, Южная Корея и Турция.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на алюминий обновили максимум почти за четыре года. Причина тому — блокада Тегераном Ормузского пролива, через который осуществлялись поставки металла из стран Персидского залива. Один из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке, Aluminium Bahrain 4 марта объявляла форс-мажор по контрактам на поставки металла.
На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушений из-за положений договоров «Русала» на поставки алюминия, по которым цены на металл для российских потребителей превышали экспортные. ФАС утверждает, что приоритет при ценообразовании должен отвечать интересам отечественных переработчиков, а не зарубежных.
