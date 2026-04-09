В Прикамье средняя цена бензина выросла за неделю еще на 10 копеек

Недельный рост дизельного топлива в Пермском крае составил 9 коп. Теперь за литр «дизеля» пермяки в среднем платят 78,49 ₽ В ПФО к 8 апреля средняя цена поднялась с 74,62 до 74,66 ₽ В целом по России рост составил 14 коп. до 77,87 ₽ за литр.