В Прикамье средняя цена бензина выросла за неделю еще на 10 копеек

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены всех марок автомобильного топлива. К началу апреля литр бензина АИ-98 впервые превысил 94 рубля.
По данным Росстата, бензин марки АИ-92 подорожал с 63,17 до 63,27 ₽, АИ-95 — с 68,27 до 68,37 ₽, АИ-98 — с 93,97 до 94,16 ₽ Средняя цена за литр автомобильного топлива теперь составляет 66,47 ₽
В ПФО самый дорогой бензин на заправках Нижегородской области — 66,52 ₽ В целом по России средняя цена на литр бензина за неделю выросла с 66,73 до 66,85 ₽, Приволжском округе — с 64,92 до 65,05 ₽
Недельный рост дизельного топлива в Пермском крае составил 9 коп. Теперь за литр «дизеля» пермяки в среднем платят 78,49 ₽ В ПФО к 8 апреля средняя цена поднялась с 74,62 до 74,66 ₽ В целом по России рост составил 14 коп. до 77,87 ₽ за литр.
Росстат провел мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.