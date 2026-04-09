Марат Хуснуллин высоко оценил пуск второго тоннелепроходческого щита в Челябинске

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин прокомментировал старт работы тоннелепроходческого комплекса «Мария» на строительстве линии метротрамвая в Челябинске. В своем канале в MAX он отметил, что проект реализуется по поручению президента, и выразил уверенность, что новая транспортная артерия повысит комфорт поездок горожан.
«В Челябинске тоннелепроходческий щит “Мария” начал проходку второго тоннеля будущей линии метротрамвая. Проект реализуем по поручению президента. Для этого привлекли средства инфраструктурного кредита. Уверен, метротрамвай повысит комфорт поездок челябинцев и станет неотъемлемой частью современной транспортной инфраструктуры города», — отметил Марат Хуснуллин.
Вице-премьер пояснил, что строительство разделено на этапы. Сейчас начали проходку тоннеля от остановочного пункта «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр» — это южная часть линии. Первый тоннель на этом участке начали прокладывать в декабре прошлого года. Параллельно продолжаются работы в северной части: на будущем остановочном пункте «Улица Косарева» для подготовки к старту щитов проложили объездные трамвайные пути, чтобы не нарушать график движения.
Напомним, 9 апреля 2026 года тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария» приступил к проходке правого перегонного тоннеля. Общая протяженность участка до станции «Торговый центр» составит 2170 метров. Первый щит «Полина» стартовал 26 декабря 2025 года и за три месяца прошел уже более 150 метров. Оба комплекса модернизировали для работы в сложных смешанных грунтах.
Проект первой линии метротрамвая «Север — Юг» реализуется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».