TNI: Россия получила очередной «козырь» из-за войны в Иране

В 2025 году Россия поставила Китаю более половины от его общего объема импорта гелия, нарастив поставки за год на 60%. Гелий в Китай транспортируется по суше и проблемы с Ормузским проливов на эти поставки никак не повлияют, подчеркивает Дмитренко. Россия нашла в Китае не только покупателя своего гелия, но и ключевого партнера по его реэкспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Логистический центр вблизи Владивостока сможет поставлять гелий морским путем в Юго-Восточную Азию, Индию и другие страны, предполагает автор.