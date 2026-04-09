TNI: Россия получила очередной «козырь» из-за войны в Иране

Война в Иране остановила катарский газоперерабатывающий завод Рас-Лаффан и сократила мировые поставки гелия на 30%. Выиграют от этого Россия и Китай, пишет геополитический аналитик Федор Дмитренко в статье для американского журнала The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Амурский газоперерабатывающий завод, расположенный примерно в 40 километрах от границы с Китаем, разрастается и готов оспорить статус крупнейшего ГПЗ в мире. При полной загрузке он сможет вырабатывать 60 млн кубометров гелия в год — столько же, сколько производил катарский Рас-Лаффан до войны на Ближнем Востоке, говорится в статье.

Сейчас на Амурском ГПЗ работают две производственные линии, третья будет введена в эксплуатацию в этом году. После ее пуска объемы производства гелия в России повысятся до 80 млн кубических метров.

Это, по мнению автора, позволит России обогнать США и изменить ситуацию с мировыми поставками гелия.

В 2025 году Россия поставила Китаю более половины от его общего объема импорта гелия, нарастив поставки за год на 60%. Гелий в Китай транспортируется по суше и проблемы с Ормузским проливов на эти поставки никак не повлияют, подчеркивает Дмитренко. Россия нашла в Китае не только покупателя своего гелия, но и ключевого партнера по его реэкспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Логистический центр вблизи Владивостока сможет поставлять гелий морским путем в Юго-Восточную Азию, Индию и другие страны, предполагает автор.

В 2025 году Россия предлагала гелий по цене около 310 долларов за тысячу кубических футов, а Катар — по 470 долларов.

Москва может себе позволить демпинговать: китайские покупатели получают дешевый российский газ, а Россия — прибыль и укрепление связей с Китаем. Дмитренко считает, что это взаимовыгодная схема для Москвы или Пекина.

Он отмечает, что три года Запад пытался ослабить российскую экономику и ограничить развитие китайских технологий. Но теперь из-за гелия и войны на Ближнем Востоке эти усилия оказались тщетными. Санкции вытеснили российский гелий с европейского и американского рынков, направив его в Китай и гарантировав Пекину стабильность поставок.

А война в Иране сделала этот маршрут особенно ценным, так как он находится вне досягаемости американских санкций.

В заключение Дмитренко подчеркивает, что дефицит гелия создаст больше проблем для стран, которые лидируют в области производства чипов (США, Южная Корея, Тайвань), а не тем, которые пытаются их догнать.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше