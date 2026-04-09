Амурский газоперерабатывающий завод, расположенный примерно в 40 километрах от границы с Китаем, разрастается и готов оспорить статус крупнейшего ГПЗ в мире. При полной загрузке он сможет вырабатывать 60 млн кубометров гелия в год — столько же, сколько производил катарский Рас-Лаффан до войны на Ближнем Востоке, говорится в статье.
Сейчас на Амурском ГПЗ работают две производственные линии, третья будет введена в эксплуатацию в этом году. После ее пуска объемы производства гелия в России повысятся до 80 млн кубических метров.
В 2025 году Россия поставила Китаю более половины от его общего объема импорта гелия, нарастив поставки за год на 60%. Гелий в Китай транспортируется по суше и проблемы с Ормузским проливов на эти поставки никак не повлияют, подчеркивает Дмитренко. Россия нашла в Китае не только покупателя своего гелия, но и ключевого партнера по его реэкспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Логистический центр вблизи Владивостока сможет поставлять гелий морским путем в Юго-Восточную Азию, Индию и другие страны, предполагает автор.
В 2025 году Россия предлагала гелий по цене около 310 долларов за тысячу кубических футов, а Катар — по 470 долларов.
Он отмечает, что три года Запад пытался ослабить российскую экономику и ограничить развитие китайских технологий. Но теперь из-за гелия и войны на Ближнем Востоке эти усилия оказались тщетными. Санкции вытеснили российский гелий с европейского и американского рынков, направив его в Китай и гарантировав Пекину стабильность поставок.