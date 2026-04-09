В первом квартале 2026 года россияне оплатили покупки улыбкой 38,7 млн раз

«Оплата улыбкой всего за пару лет превратилась в обыденную вещь, причём Россия стала первой страной в мире, где это произошло, да ещё и так быстро. Важно, что граждане доверяют биометрии покупки на крупные суммы — это означает, что у них не возникает вопросов к безопасности системы. Другой показательный момент — средний возраст пользователей. Он вырос на два года и сегодня составляет 44 года, то есть оплата улыбкой популярна и у молодёжи, и у людей старшего возраста. Биометрия прекрасно дополняет весь спектр безналичных платёжных инструментов, доступных россиянам. Можно платить картой, Android-смартфоном с NFC, QR-кодом или технологией “Вжух” по Bluetooth. Каждый находит оптимальный для себя способ, и всё чаще люди выбирают оплату улыбкой», — отметил Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный бизнес» Сбербанка.