«Байкал Сервис» увеличил объемы грузоперевозок с Дальнего Востока на 17%

Транспортная компания подвела итоги первого квартала 2026 года.
По словам территориального директора по продажам ООО «Байкал-Сервис ТК» Никиты Семякина, после разворота во внешнеторговой деятельности России на страны Азиатско-Тихоокеанского региона объемы перевозок в дальневосточном направлении демонстрируют стабильный рост. И, по прогнозам компании, в ближайшие годы этот тренд продолжится.
«С одной стороны, Дальний Восток сохраняет роль ключевого транзитного региона, расположенного по соседству со странами Юго-Восточной Азии, через который пролегают важнейшие транспортные коридоры, — отмечает он. — С другой стороны, мы наблюдаем перераспределение грузопотоков, которые раньше (по причине больших задержек на таможне) проходили в дальневосточный регион из КНР через страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан)».
В компании «Байкал Сервис» подтверждают тенденцию: по итогам первого квартала 2026 года объемы грузовых отправлений из городов Дальнего Востока увеличились на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Существенная доля в общем объеме пришлась на перевозки различного оборудования, мототехники, автомобильных аксессуаров, электроники, инструментов, стройматериалов, игрушек, одежды и обуви. В топ популярных направлений вошли Москва, Чита, Казань, Киров, Уфа, Пятигорск и Воронеж.
«Что касается рынка е-commerce, то здесь наблюдается обратная тенденция: ранее востребованные поставщиками услуги по перевозке товаров для маркетплейсов LTL-перевозчиками осуществляются теперь преимущественно силами внутренней транспортной логистики самих онлайн-площадок, — добавляет Никита Семякин. — В больших городах Дальнего Востока у всех крупнейших маркетплейсов работают свои распределительные центры (РЦ). Сразу после прохождения таможни поставщики маркетплейсов направляют туда свои грузы, а далее с их помощью перераспределяют товары в центральную часть страны».
Учитывая переориентацию грузопотоков и актуальные тренды рынка, до конца года в «Байкал Сервисе» прогнозируют рост объемов грузоперевозок с Дальнего Востока на уровне 10−12% в зависимости от того, как будет складываться экономическая ситуация внутри страны и за ее пределами.