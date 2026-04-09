Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 400 млн рублей сибиряков защитил Сбер от посягательств мошенников с начала 2026 года

Благодаря антифрод-технологиям Сбер защитил от мошенников около 400 млн рублей жителей регионов Сибири. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: НИА Красноярск

В основе антифрод-системы банка — постоянно совершенствующаяся ИИ-модель для проверки транзакций. Сегодня она способна в режиме онлайн анализировать десятки миллионов расчётов и обрабатывать более сотни параметров в секунду, включая данные подключённых компаний-партнёров рынка.

Для повышения эффективности противодействия мошенникам Сбер регулярно усовершенствует технологии антифрод-защиты, обучает сотрудников и обновляет «Кибрарий» — онлайн-библиотеку знаний по кибербезопасности".

Раздел «Безопасность» (иконка «Щит») в приложении СберБанк Онлайн помогает определить текущий уровень киберзащиты пользователя: базовый, средний или продвинутый. При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. На дальнейшее повышение уровня влияет выполнение практических заданий — подключение бесплатных сервисов безопасности, например «Определителя номера» или «Антивируса».

В разделе в том числе доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от “Госуслуг”». Также здесь размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности.

16+