В Казани проходит Российский венчурный форум

Торжественное открытие форума, уже в двадцатый раз проводимого в столице Татарстана, состоялось сегодня. Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что Татарстан по праву стал центром венчурного развития, задающим вектор инноваций. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что нынешний юбилейный год форума — это не только возможность подвести итоги двух десятилетий, но и наметить пути дальнейшего развития. Он также добавил, что более 6 тысяч участников используют эту площадку для самопрезентации, поиска партнеров и получения экспертных консультаций. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность гостям, организаторам и федеральным ведомствам, поддерживающим форум, отметив растущий статус и востребованность мероприятия.