В Казани проходит Российский венчурный форум

В столице Татарстана стартовал юбилейный, двадцатый Российский венчурный форум, сопровождаемый выставкой инновационных проектов из России и других стран. В этом году акцент сделан на передовые разработки в области беспилотных технологий и искусственного интеллекта, пишет ИА «Татар-информ».
Торжественное открытие форума, уже в двадцатый раз проводимого в столице Татарстана, состоялось сегодня. Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко отметил, что Татарстан по праву стал центром венчурного развития, задающим вектор инноваций. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что нынешний юбилейный год форума — это не только возможность подвести итоги двух десятилетий, но и наметить пути дальнейшего развития. Он также добавил, что более 6 тысяч участников используют эту площадку для самопрезентации, поиска партнеров и получения экспертных консультаций. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность гостям, организаторам и федеральным ведомствам, поддерживающим форум, отметив растущий статус и востребованность мероприятия.
После церемонии открытия участники форума перешли к осмотру экспозиции, где было представлено 150 высокотехнологичных разработок из 25 государств. Особое внимание привлекли работы конкурса «Дизайн молодых», в частности, футуристические модели грузовиков «КАМАЗ». Выставка была организована как единое пространство стартапов, где каждый стенд следовал единому формату: название проекта, страна-разработчик, краткое описание и инвестиционный запрос.
Среди вызвавших интерес разработок — устройство для быстрой оценки качества крови. Его дополнял стенд с ИИ-проектом, обещающим получение результатов анализа крови всего за 3−5 минут. Значительная часть экспозиции была посвящена беспилотным летательным аппаратам, от образовательных платформ до коммерческих решений. Также широко были представлены проекты в сфере искусственного интеллекта, охватывающие такие направления, как диагностика аварий на инженерных сетях, прогнозирование продаж и автоматизация животноводческих комплексов.
Особое впечатление на Рустама Минниханова произвел гусеничный гибридный вездеход, демонстрирующий впечатляющую проходимость по бездорожью со скоростью до 50 км/ч. Раис Татарстана также лично представил Андрею Фурсенко и Валерию Фалькову российский электромобиль «Атом», который разрабатывает компания «Кама».