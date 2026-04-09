Генерал Липовой объяснил, почему производство дронов для ВСУ переносят в Европу

НАТО открывает цеха по выпуску беспилотных летательных аппаратов в странах Европы не только для того, чтобы обеспечивать ими ВСУ, но и для пополнения собственных арсеналов на случай войны с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что предприятия по выпуску дронов действуют в десяти европейских странах. Европейские политики обосновали открытие военных производств необходимостью снабжать Украину.

«НАТО пытается выполнить две задачи. Первая: освоить деньги Украины, которые платят за выпуск военного оборудования, не рискуя, что эти заводы могут быть уничтожены. И второе: альянс проверяет эффективность вооружения, которое в перспективе планирует использовать при развязывании крупномасштабной войны с Россией», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Липовой напомнил, что Североатлантический альянс уже одобрил использование территорий отдельных стран для запуска дронов по России. Эксперт считает, что НАТО рассчитывает, что ВС РФ не будут сбивать БПЛА у границы. По мнению генерал-майора, западный военный блок таким образом изучает работу российских ПВО, вычисляя слабые места, чтобы впоследствии применять наработки в ходе конфликта с Москвой.

Ранее стало известно о появлении на вооружении ВСУ новых дронов «Марсианин». Мэр Горловки Иван Приходько рассказал об ударах БПЛА по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.

