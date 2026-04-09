Облминсельхоз рассказал, планируется ли расширять площадь посадки картофеля

Напомним, что осенью 2025 года министр сельского хозяйства региона Артем Иванов сообщал, что в 2025-м уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходили в сложных погодных условиях, так как наблюдалось переувлажнение почвы. Валовый сбор картофеля, по его словам, сократился почти на 38%, были проблемы с другими овощами. На брифинге для СМИ Иванов дал прогноз, что картофель в Калининградскую область в 2026 году придется завозить, как и в 2025.