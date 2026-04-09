Сбер запускает пилот сервиса для оптимизации маршрутов грузоперевозок

Сбер объявляет о запуске пилотного проекта нового цифрового сервиса для бизнеса — решения по оптимизации маршрутов грузоперевозок. Сервис уже доступен предпринимателям в Уральском, Среднерусском, Юго-Западном, Байкальском, Сибирском и Волго-Вятском территориальных банках.
Новое решение ориентировано на компании, работающие в сфере логистики, и направлено на повышение эффективности планирования рейсов, прозрачности финансовых показателей и снижение операционных издержек. Сервис позволяет в автоматическом режиме формировать оптимальный маршрут и одновременно рассчитывать экономику перевозки. Пользователь получает прогнозируемый доход по направлениям для межрегиональных грузоперевозок, видит все сопутствующие расходы и итоговую прибыль по конкретному рейсу с учётом актуальных рыночных ставок, тоннажа и типа кузова транспортного средства.
Функциональность сервиса охватывает не только этап планирования, но и сопутствующие бизнес-процессы. На основе рассчитанного маршрута система автоматически формирует счёт на оплату для заказчика, а сам маршрут может быть направлен водителю напрямую в навигатор. Все сформированные маршруты сохраняются в едином журнале, где пользователю доступна аналитика по средним тарифам, общей выручке и эффективности использования автопарка за выбранный период. Также в системе реализован просмотр поступлений от заказчиков на основе банковских выписок, что упрощает контроль оплат.
Отдельное внимание уделено возможностям управления бизнесом. Предприниматель может предоставить доступ к системе логисту для работы с маршрутами, сохраняя при этом контроль над ключевыми показателями без необходимости погружения в операционные процессы. Для более точного планирования в сервисе доступна карта с необходимыми слоями данных грузовой инфраструктуры, которые учитываются при построении маршрутов.
Сергей Алимов, заместитель председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Запуск пилотного сервиса по оптимизации маршрутов грузоперевозок — это ещё один шаг Сбера в поддержку малого бизнеса и развитие цифровой экосистемы для предпринимателей. Мы стремимся предложить инструменты, которые не только повышают эффективность логистики, но и делают бизнес-процессы прозрачнее и удобнее. Новый сервис позволяет предпринимателям экономить время и ресурсы, а также принимать более обоснованные решения на основе аналитики и реальных данных».
Подключение сервиса осуществляется через отраслевое решение Сбера «Транспорт».
