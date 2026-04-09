В Deutche Bank назвали выгоды Китая в энергетике из-за войны в Иране

Главный инвестиционный директор по развивающимся рынкам в Deutche Bank Джеки Тан заявил, что на фоне войны на Ближнем Востоке усилившаяся глобальная гонка за энергетической безопасностью делает Китай сильнее. Его слова передает Bloomberg.
«Китай — победитель в этой войне с экономической точки зрения и с точки зрения энергетического баланса», — заявил финансист.
По мнению Тана, статус Китая как крупнейшего производителя возобновляемых источников энергии ставит страну в уникальное положение, позволяющее помогать государствам, стремящимся отказаться от импорта углеводородов. Он отметил, что в долгосрочной перспективе мир «не может полагаться только на нефть».
Эксперт считает, что Япония, Корея и Индия начнут искать способы диверсификации своих энергоресурсов, и оборудование, необходимое для этого, им придется закупать в Китае.
Из-за перекрытия Ормузского пролива после начала атак США и Израиля на Иран цены на нефть и нефтепродукты сильно выросли. До эскалации через пролив проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Несмотря на то что пролив был частично открыт после заключения двухнедельного перемирия, ситуация в регионе остается нестабильной, пишет Bloomberg.
Между тем Китай уже давно активно развивает свой сектор зеленых технологий для достижения энергетической независимости. Согласно отчету международного аналитического центра по энергетике Ember, сегодня на низкоуглеродные источники приходится около 40% выработки электроэнергии в КНР по сравнению с 25% десять лет назад. А по оценкам финансового конгломерата Barclays Plc, возобновляемые источники энергии в Китае составляют почти 50% мощностей, хотя он и остается крупнейшим в мире потребителем каменного угля.
«Десятилетие развития возобновляемой энергетики и электрификации существенно снизило уязвимость Китая к энергетическим потрясениям», — говорится в аналитической записке для клиентов Barclays, подготовленной главным экономистом корпорации по Китаю Чан Цзянем.
