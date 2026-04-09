В Deutche Bank назвали выгоды Китая в энергетике из-за войны в Иране

Между тем Китай уже давно активно развивает свой сектор зеленых технологий для достижения энергетической независимости. Согласно отчету международного аналитического центра по энергетике Ember, сегодня на низкоуглеродные источники приходится около 40% выработки электроэнергии в КНР по сравнению с 25% десять лет назад. А по оценкам финансового конгломерата Barclays Plc, возобновляемые источники энергии в Китае составляют почти 50% мощностей, хотя он и остается крупнейшим в мире потребителем каменного угля.