Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном

Монета выполнена из серебра 925 пробы. Дизайн реверса создан нейросетью Сбера Kandinsky. Алгоритм сгенерировал изображение космонавта с открытым взглядом на мир. Нейросеть перебрала множество концепций и остановилась на метафоре героя-первооткрывателя: человек в открытом космосе, который стремится к неизведанному. При работе с формой, текстурами и цветом Kandinsky использовал градиенты глубоких синих и чёрных тонов и добавил яркие акценты. В итоге каждый элемент монеты складывается в историю о том, как технологии меняют жизнь и дают новые возможности.