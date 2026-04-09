Участники «Школы мэров» ознакомились с цифровым управлением теплоснабжения и техническим оснащением «Т Плюс» в Перми

Делегация управленцев из 68 субъектов Российской Федерации посетила объекты ПАО «Т Плюс» в Перми в рамках обучения по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Гости увидели Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей и уличную выставку аварийно-ремонтной техники. Встреча состоялась 9 апреля в рамках проведения модуля «Хозяйственная деятельность и развитие территорий. Экология и безопасность».
В центральной диспетчерской энергетики продемонстрировали автоматизированную систему управления теплоснабжением, разработанную специалистами компании на российском программном обеспечении. Она в режиме онлайн контролирует работу оборудования, оптимизирует гидравлические и тепловые режимы. Обслуживаемый сетевой комплекс Перми и Краснокамского округа составляет 2070 км.
На уличной выставке была представлена техника, которая используется для экстренного восстановления теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону. Среди оборудования, которым располагают энергетики — мобильная аварийная котельная мощностью 3 МВт, аварийно-ремонтный технический комплекс, дизель-генератор и автономные опрессовочные центры.
«Для нас большая честь принимать участников федерального проекта “Школы мэров” на наших объектах. Мы показали, как современные цифровые решения и мобильный аварийный резерв позволяют обеспечивать надёжное теплоснабжение городов. Уверен, что полученный опыт поможет коллегам внедрять лучшие практики у себя. Открытость и партнёрство с муниципалитетами — один из ключевых принципов нашей работы», — рассказал директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.
Участники делегации оценили высокий уровень автоматизации и готовность профильных служб «Т Плюс», отметив, что наработки Перми могут быть полезны для других регионов.
Справка: «Школа мэров» — федеральная программа подготовки управленческого резерва для органов местного самоуправления. Пятый модуль программы для шестого потока участников проходил в краевой столице с 6 по 9 апреля 2026 года. Сессия включала встречу с главой Перми и губернатором Пермского края.
реклама, АО «ЭнергосбыТ Плюс», ИНН 5612042824, erid: 2W5zFHrQCX3.