В Березниках предприятие помогает с капитальным ремонтом библиотеки

В Березниках при поддержке Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко проведут капитальный ремонт Центральной библиотеки имени Николая Островского, которая в этом году отмечает юбилей.
Глава города Березники Алексей Казаченко и директор по цифровизации Усольского калийного комбината Роман Бушмакин обсудили с подрядчиком план-график реализации масштабного проекта. Алексей Казаченко отметил, что зданию 50 лет. За полвека такого масштабного объёма работ по обновлению в нём раньше не проводилось.
На сегодняшний день на объекте ведутся подготовительные работы. Большая часть книжного фонда на время ремонта перевезена в помещение по адресу улица Монтажников, 5.
Следующим этапом состоится демонтаж внутреннего обустройства здания библиотеки — полов, дверей, сантехники.
Проект капремонта предусматривает полную замену кровли, инженерных сетей, сантехники. Будут проводиться отделочные работы, подрядчик также займётся обновлением фасада и ремонтом входной группы.
«В этом году наша Центральная библиотека отмечает 80-летие. Зданию на улице Ломоносова уже полвека. Тот объём ремонтных работ, который мы запланировали, никогда здесь не производился. Провели рабочую встречу с подрядчиком, обсудили этапы работ. Буду держать на контроле ход ремонта. Конечно, такой масштабный проект был бы невозможен без наших партнёров», — прокомментировал Алексей Казаченко.
«Наше предприятие придерживается принципа социальной ответственности. Компания активно участвует в развитии Березников: поддерживает образовательные, культурные, спортивные и инфраструктурные проекты. Через такие инициативы мы стремимся создать условия для роста и развития, чтобы у людей было желание оставаться здесь, развиваться, растить своих детей и работать на предприятиях нашего города», — отметил директор по цифровизации Усольского калийного комбината Роман Бушмакин.
Книжный фонд Центральной библиотеки насчитывает более 100 тыс. экземпляров, включая книги, газеты и журналы. Здесь предстоит большое обновление. Здание будет разделено на три зоны: деловую, где будут проходить семинары и конференции, актовый зал для проведения мероприятий и зону для чтения.
Директор централизованной библиотечной системы города Березники Татьяна Бахшецян уверена, что реконструкция здания приведёт к переменам не только конструктивным и эстетическим.
«Мы ожидаем, что после ремонта у нас увеличится количество читателей. Здание заметно преобразится, станет современным, комфортным и уютным для жителей. В планах сделать центральную библиотеку модельной. Сделаем всё возможное, чтобы она стала точкой притяжения для молодёжи, семей с детьми и старшего поколения», — сказала Татьяна Бахшецян.