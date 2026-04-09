Минюст приостановил лицензию агентства недвижимости и вынес предписание риелторской организации

Министерство юстиции Беларуси приостановило лицензию агентства недвижимости и вынесло предписание риелторской организации, сообщили в ведомстве.
Так, Минюстом приостановлена с 10 апреля лицензия агентства недвижимости «Алькор». Причиной стало грубое нарушение законодательства о лицензировании и иные нарушения со стороны риелторской организации. Так, риелторские услуги оказывали работники лицензиата, которые не имели на это права.
В министерстве обратили внимание, что агентство уже не единожды предупреждали, что риелтору, как ответственному за исполнение договора на оказание риелторских услуг лицу, нельзя отстраняться от выполнения своих обязанностей. И что именно риелтору следует работать с потребителем, оказывая квалифицированную юридическую поддержку на всех этапах.
— Агентство недвижимости «Алькор» требования министерства проигнорировало, — прокомментировали в пресс-службе.
В Минюсте рассказали, что одному из покупателей, который заключил с агентством договор, риелторские услуги по факту оказывал агент по операциям с недвижимостью. При этом назначение риелтора, ответственного за исполнение данного договора, было лишь формальным. Также не были исполнены обязательства «Алькора» по проверке юридической чистоты сделки и оказанию ее качественного сопровождения. Документы по сделке купли-продажи были оформлены с нарушением, что привело к ущемлению интересов потребителя.
Минюсте приостановил лицензию агентства недвижимости до 10 июня 2026 года. В течение этих двух месяцев организация не имеет права вести риелторскую деятельность и обязана устранить ранее выявленные нарушения.
Клиентам, у которых на руках находятся действующие договора с агентством на риелторские услуги, должны обратиться в само агентство для их расторжения.
Еще в министерстве добавили, что у риелтора, не оказавшего услуги, на четыре месяца приостановили действие идентификационной карточки риелтора.
А еще ранее Минюст вынес предписание риелторской организации «Риэлти Маг». Это произошло после обращения белоруски, которая искала жилье и наткнулась на их рекламу. Выяснилось, что «Риэлти Маг» для привлечения потенциальных клиентов размещает рекламу предлагаемых к найму квартир, но делает это зачастую без законных на то оснований. А, когда граждане откликались, им говорили, что осмотр и решение вопроса о найме данной квартиры возможен только после оплаты услуг организации.
— «Риэлти Маг» вынесено предписание и установлен срок для приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства, — отметили в Минюсте.
В ведомстве напомнили, что в Беларуси риелторская организация может рекламировать (размещать информацию об объекте недвижимости) только, если имеется согласие потребителя и с ним заключен договор на оказание риелторских услуг.
А вот люди, которые заинтересовались рекламируемой от имени риелторской организации квартирой, не должны оплачивать какую-либо услугу этой организации. И когда квартира предлагается потенциальному нанимателю, организация уже заключила договора с владельцем квартиры и выполняет перед ним свои обязательства.
— Разъяснения о том, что «рекламируемый объект предлагается к найму, но для его осмотра нужно заключить договор на оказание риелторских услуг и оплатить их стоимость», неправомерны, — констатировали в Минюсте.
